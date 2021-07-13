Власти Назрани продолжают работать над решением проблемы по сохранению ответвления Алханчуртского канала

Мэр города напомнил, что данное решение было принято Ингушмелиоводхозом.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы оживить небольшой пруд в Насыр-Кортском административном округе недалеко от Центральной мечети», — отметил Урусхан Евлоев.

По его словам, сейчас необходимо объединить усилия для борьбы с незаконным захватом земель вокруг водоохранной зоны канала и незаконными постройками в этой части. Уже несколько подобных дел находятся в судах по иску администрации города.