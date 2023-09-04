Власти Назрани провели работы по улучшению облика города
В Назрани Ингушетии провели ряд мероприятий по благоустройству центральных улиц города и микрорайона Юбилейный.
В частности, был осуществлен покос травы, в том числе и в местах произрастания амброзии. В мэрии попросили жителей Назрани больше следить за частной территорией, особенно той, что прилегает к государственной, чтобы не портить общий вид улиц.
В муниципалитете сообщили, что в очередной раз были проведены работы по восстановлению городских качелей, установке крышек от люков и восстановлению поврежденных столбов.