Власти Назрани согласовали с Центробанком взаимные действия по противодействию кибермошенникам

На встрече был поднят вопрос о взаимодействии с городскими властями и информационной поддержке банка.

— Главный вопрос, который поднимался в ходе разговора с гостями — это важность информирования населения о расплодившемся пышным цветом кибермошенничестве, когда аферисты пытаются обмануть людей и залезть в их кошельки, поддержка населения в вопросах финансовой грамотности, — сообщил Евлоев газете «Ингушетия». — Мы отметили необходимость донести до населения информацию о том, как обезопасить себя от этой напасти и что делать, если вы уже оказались в подобной ситуации.

Добавим, что по итогам встречи было принято решение об определении работника для работы с Центробанком по выявлению случаев мошенничества.