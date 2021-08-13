Мошенничество

Власти Назрани согласовали с Центробанком взаимные действия по противодействию кибермошенникам

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В администрации Назрани прошла встреча градоначальника Урусхана Евлоева с представителями Южного главного управления Центрального банка России.

На встрече был поднят вопрос о взаимодействии с городскими властями и информационной поддержке банка.

— Главный вопрос, который поднимался в ходе разговора с гостями — это важность информирования населения о расплодившемся пышным цветом кибермошенничестве, когда аферисты пытаются обмануть людей и залезть в их кошельки, поддержка населения в вопросах финансовой грамотности, — сообщил Евлоев газете «Ингушетия». — Мы отметили необходимость донести до населения информацию о том, как обезопасить себя от этой напасти и что делать, если вы уже оказались в подобной ситуации.

Добавим, что по итогам встречи было принято решение об определении работника для работы с Центробанком по выявлению случаев мошенничества.

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