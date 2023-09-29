Экология

Власти Назрановского района Ингушетии ликвидируют несанкционированную свалку

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Представители администрации Назрановского района выехали в район границы сельских поселений Экажево и Али-Юрт, где образовалась несанкционированная свалка.

Отмечается, что по поручению главы района Амирхана Измайлова выездное мероприятие на месте провел его заместитель Бекхан Гагиев совместно с главой села Экажево Микаилом Евлоевым и главой села Али-Юрт Хамзатом Аушевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ближайшее время свалка, которая появилась из-за недобросовестных жителей, будет ликвидирована.

«Данный мусор неоднократно убирался администрацией села Экажево, в последний раз работы по ликвидации прошли весной этого года», — подчеркнул Бекхан Гагиев.

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