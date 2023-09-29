Власти Назрановского района Ингушетии ликвидируют несанкционированную свалку

Отмечается, что по поручению главы района Амирхана Измайлова выездное мероприятие на месте провел его заместитель Бекхан Гагиев совместно с главой села Экажево Микаилом Евлоевым и главой села Али-Юрт Хамзатом Аушевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ближайшее время свалка, которая появилась из-за недобросовестных жителей, будет ликвидирована.

«Данный мусор неоднократно убирался администрацией села Экажево, в последний раз работы по ликвидации прошли весной этого года», — подчеркнул Бекхан Гагиев.