Власти объяснили причину перебоев с водой в Сунженском районе Ингушетии

«С наступлением жары резко возросло водопотребление, вызванное большими расходами воды как на хозяйственно-бытовые нужды, так и на полив зеленых насаждений в частных домовладениях. В результате большого разбора воды на низменных участках в Троицком уменьшилось давление в сети, поэтому жители домов, расположенных на возвышенностях, столкнулись с проблемой нехватки воды», — сказал собеседник издания.

Кроме того, часть воды из этого трубопровода забирает Малгобек.

По его словам, все скважины работают без перебоев. Для увеличения объёма подачи воды населению на скважинах заменены насосы на более мощные. Ведётся работа по устранению прорывов ветхих труб.

Как сообщили газете «Ингушетия» местные жители, напор в трубопроводах, в частности на улицах Курганной, Подгорной в селе Троицкое и Терешковой в Сунже, мизерный.

«Газовые колонки не включаются при слабом напоре, нет возможности искупаться в теплой воде, ее не хватает и для других бытовых нужд с наступлением лета и аномальной жары, это один из наболевших вопросов населения», — сказал один из жителей села Троицкое.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики приобретены семь единиц спецтехники для организации подвоза воды, четыре из которых работают в Малгобеке и Малгобекском районе, три переданы ГУП «Ингушрегионводоканал».

В ближайшее время власти закупят еще семь автоцистерн для решения вопроса подвоза воды во всех муниципалитетах.

Есть отдельные участки в некоторых селах Малгобекского района, где происходят перебои с водоснабжением. За прошедшую неделю на магистральном водопроводе «Сунжа — Малгобек» ликвидированы три крупных порыва. Совместно с главами администраций Сунжи и Назрани устранены аварии на водопроводе.