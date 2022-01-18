Жилье

Власти помогли приобрести жилье восьми молодым семьям в Ингушетии

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В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» министерство строительства региона в 2021 году оказало социальную поддержку восьми молодым семьям, проживающим в городе Карабулаке, Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского ведомства.

«Из федерального бюджета региону были выделены средства в размере 6,9 млн руб. С учетом софинансирования из республиканского бюджетов эта сумма составила 7,1 млн руб. Средства направлялись в администрации для распределения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По информации представителя Минстроя, проводимые мероприятия предусматривают предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок включения в списки получателей субсидии ведется строго в соответствии с очередностью. Информация поступает в Минстрой Ингушетии из муниципалитетов.

В ведомстве они перепроверяются и только после этого окончательно утверждаются адресаты получателей поддержки.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 % расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35 % для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, в порядке очередности.

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