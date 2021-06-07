Власти продлили коронавирусные ограничения в Ингушетии до 15 июля

«В соответствии с изменениями, внесенными 7 июня в указ Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности», запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 июля текущего года включительно», — сказал представитель пресс-службы.

При этом он отметил, что исключение составляют официальные мероприятия, проводимые с соблюдением всех противоэпидемических требований.