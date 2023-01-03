Созидание

Власти региона в 2023 году нацелены на созидательную деятельность — Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что в 2023 году власти республики нацелены на созидательную деятельность.

«Возможно, и этот год будет непростым для всех нас, но, несмотря на это, мы нацелены на созидательную деятельность. Есть много планов и проектов, направленных на улучшение жизни жителей республики», — написал Калиматов.

По его словам, прошедший 2022 год «заложил в нас уверенность, что какие бы трудности и испытания ни принес нам следующий, — мы справимся».

«Как сказал Президент нашей страны: «Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — подчеркнул руководитель субъекта.

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