Власти региона в 2023 году нацелены на созидательную деятельность — Глава Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что в 2023 году власти республики нацелены на созидательную деятельность.
«Возможно, и этот год будет непростым для всех нас, но, несмотря на это, мы нацелены на созидательную деятельность. Есть много планов и проектов, направленных на улучшение жизни жителей республики», — написал Калиматов.
По его словам, прошедший 2022 год «заложил в нас уверенность, что какие бы трудности и испытания ни принес нам следующий, — мы справимся».
«Как сказал Президент нашей страны: «Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — подчеркнул руководитель субъекта.