Власть

Власти республики оказали шефскую помощь личному составу МРК «Ингушетия»

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В городе-герое Новороссийске побывала делегация республики, которую возглавил руководитель администрации Главы и правительства региона Джамбулат Оздоев.

Гости оказали шефскую помощь личному составу малого ракетного корабля «Ингушетия». Также состоялась встреча Джамбулата Оздоева с командиром военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмиралом Виктором Кочемазовым.

Как сообщает «Кубань 24» обсуждалась обстановка в стране и мире, говорилось о поддержке гражданскими вооруженных сил России и ситуации в зоне СВО.

Кочемазов отметил, что личный состав МРК «Ингушетия» с уважением и благодарностью относиться к той заботе и вниманию, которое уделяется со стороны руководства республики.

Со своей стороны, Оздоев в своем интервью рассказал, что помимо подарков, морякам был передан поздравительный адрес Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Руководитель субъекта пожелал им всего наилучшего, здоровья, боевого духа и верить в нашу победу, поздравил с Днем ВМФ, который отмечался 30 июля.

Контр-адмирал подарил высокому гостю из республики книгу об истории новороссийской военно-морской базы.

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