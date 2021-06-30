Власти России выделят средства на создание системы реабилитации после COVID-19

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В России намерены выделить средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших COVID-19, заявил Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации», — сказал он.

Президент отметил, что власти намерены заключить контракт на приобретение необходимого оборудования.

Напомним, что на последнем съезде «Единой России» Владимир Путин призвал правительство в 2021 году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд рублей. Путин подчеркнул, что 60 млрд рублей, то есть основной объем средств, «нужно предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом».

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