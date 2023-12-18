Муниципалитет

Власти села Мужичи Ингушетии оперативно устранили оползневые последствия на главной дороге

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Администрацией сельского поселения Мужичи были проведены работы по удалению последствий оползня с проезжей части автодороги регионального значения.

«Оползень, возникший в результате природного явления, представлял серьезную угрозу для безопасности транспортного движения и местных жителей», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

Отмечается, что власти села Мужичи оперативно приняли меры по устранению возникшей угрозы. Проведение работ по удалению оползня и восстановлению проезжей части автодороги позволило обеспечить надежность и безопасность этой транспортной артерии.

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