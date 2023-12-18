Власти села Мужичи Ингушетии оперативно устранили оползневые последствия на главной дороге

«Оползень, возникший в результате природного явления, представлял серьезную угрозу для безопасности транспортного движения и местных жителей», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

Отмечается, что власти села Мужичи оперативно приняли меры по устранению возникшей угрозы. Проведение работ по удалению оползня и восстановлению проезжей части автодороги позволило обеспечить надежность и безопасность этой транспортной артерии.