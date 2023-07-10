Власти столицы Ингушетии борются с незаконным ограждением дворов шлагбаумами

Как сообщили в муниципалитете, в ходе рейда будут выявлены и привлечены к административной ответственности лица, незаконно оградившие дворовые территории.

Отмечается, что рейды будут проводиться в связи с необходимостью обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники к месту происшествия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По нормам законодательства, шлагбаумы во дворах при подъезде автомобилей экстренных служб должны открываться автоматически либо поблизости должен дежурить человек, который будет открывать данный проезд.

Власти города попросили всех жителей, незаконно оградивших свои дворовые территории, в срок до 13 июля текущего года обратиться в администрацию г. Магаса, в отдел ГО и ЧС, для получения соответствующих разрешительных документов.