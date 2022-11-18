Власти столицы Ингушетии объявили конкурс на лучшее новогодннее формление зданий субъектов МСП

Целью данного мероприятия является обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также улучшение внешнего облика столицы республики.

Желающие участвовать в конкурсе должны принести свои заявки в финансово-экономический отдел администрации до 15 декабря, сообщает муниципалитет.

Победителей конкурса выявят на основании предварительных объездов организаций, в соответствии с критериями оценки победителей.

Для дополнительной информации обращаться по номеру: 8 (8734) 55-12-49.

Положение о проведении конкурса можно скачать по ссылке: https://admmagas. ru/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/9478-rasporyazhenie-ot-7-noyabrya-2022-g-209-r-o-provedenii-smotra-konkursa-na-luchshee-novogodnee-oformlenie-pomeshchenij-i-prilegayushchej-territorii-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-mo