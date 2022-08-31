Прокуратура

Власти столицы Ингушетии обязали принять меры по отлову бродячих собак

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Прокуратурой Магаса установлено, что администрацией столицы Ингушетии, в нарушение требований закона, не проводятся мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Тем самым нарушаются права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Прокуратурой города в суд направлено исковое заявление, в котором указано, что администрацию Магаса необходимо обязать заключить муниципальный контракт с организацией, индивидуальным предпринимателем на выполнение мероприятий в указанной сфере, либо создания муниципальной организации в целях реализации возложенных полномочий.

Магасским районным судом республики исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда взято прокуратурой города на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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