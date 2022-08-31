Власти столицы Ингушетии обязали принять меры по отлову бродячих собак

Прокуратурой Магаса установлено, что администрацией столицы Ингушетии, в нарушение требований закона, не проводятся мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Тем самым нарушаются права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.