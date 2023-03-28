Муниципалитет

Власти столицы Ингушетии оперативно отреагировали на обращение активистов ОНФ

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После обращения РИК ОНФ Ингушетии в администрацию Магаса была оперативно устранена проблема с опасно открытым трансформатором в центре города.

Накануне к «фронтовикам» в очередной раз поступило обращение от жителей региона с жалобой на то, что в центре столицы стоит открытый трансформатор. После мониторинга выяснилось, что аппарат установлен неровно, он некрашеный, с торчащими проводами и открытой дверцей.

По словам руководителя исполкома Народного фронта в Республике Ингушетия Башира Танкиева, существовал высокий уровень риска для детей, посещающих ближайшую школу и детский сад.

Власти города огородили трансформатор. «Фронтовики» выразили мэрии благодарность за оперативную и качественную работу.

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