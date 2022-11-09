Власти столицы Ингушетии решают актуальную проблему с бродячими собаками
В последнее время вопрос об отлове бездомных собак в Магасе стал особенно актуальным. Несмотря на проводимые работы в этом направлении, к сожалению, они вновь появляются из близлежащих населенных пунктов, сообщили в мэрии столицы Ингушетии.
Из-за жалоб от жителей, глава администрации города Усман Аушев на очередном совещании поручил всерьез взяться за решение данной проблемы: привлечь специалистов, работающих в данном направлении, и приступить к работе по отлову бродячих животных, их стерилизации.
В дальнейшем бродячих собак будут определять в определенное для них место. При этом мэр подчеркнул о важности проведения указанной работы согласно требованиям действующего законодательства и нормам ислама.
В пресс-службе администрации Магаса призвали жителей города запастись терпением, отметив, что проблема с бродячими собаками уже решается.