Энергоснабжение

Власти Сунжи предупредили горожан об отключении света и воды

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По информации филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», в городе Сунжа частично отключат электроснабжение на три часа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

«Во вторник с 15:00 до 18:00 мск в Сунже планируется отключение электроэнергии на улицах Плиева в поселке Восточный, Гарданова, частично на ул. Ленина, Комсомольская, Богатырева», — сказал представитель администрации.

По его данным, в зоне отключения также ул. Харланова, где расположена водонасосная станция.

Власти попросили сунженцев запастись водой для потребления и хозяйственных нужд.

При возникновении вопросов горожане смогут позвонить на контактный номер диспетчерской службы РЭС: 8-928-733-87-18.

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