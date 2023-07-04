Власти Сунжи предупредили горожан об отключении света и воды

«Во вторник с 15:00 до 18:00 мск в Сунже планируется отключение электроэнергии на улицах Плиева в поселке Восточный, Гарданова, частично на ул. Ленина, Комсомольская, Богатырева», — сказал представитель администрации.

По его данным, в зоне отключения также ул. Харланова, где расположена водонасосная станция.

Власти попросили сунженцев запастись водой для потребления и хозяйственных нужд.

При возникновении вопросов горожане смогут позвонить на контактный номер диспетчерской службы РЭС: 8-928-733-87-18.