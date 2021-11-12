Властями Ингушетии принимаются меры, чтобы вернуть «самозахват» площадью 30 га в республиканскую собственность

Об этом было сообщено на совещании под руководством исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева.

Как отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев, попытки самовольного занятия данной земли предпринимались населением и раньше, однако они были неоднократно предотвращены. Гражданам также было разъяснено, что этот участок является собственностью республики и отведен под запас для организации выпаса скота по просьбе жителей округа.

По выявленным нарушениям земельного законодательства Минимуществом республики, в органы правопорядка, региональное управление Росреестра и городскую администрацию направлены обращения по пресечению нарушения, установлению причастных к нему лиц и принятию соответствующих мер.

Вице-премьер, выслушав глав администраций районов и городов, где наблюдается аналогичная ситуация, призвал консолидировать силы в этом направлении.

«Мы знаем, что вам нелегко. Это сложная работа, требующая времени, и мы готовы оказать необходимую помощь. Сейчас важно объединить наши усилия и качественно сработать для решения проблемы», — подчеркнул Магомед Евлоев.

На совещании принято решение о комиссионной проверке с выездом на указанную территорию, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.