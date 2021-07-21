Властями Ингушетии разрабатывается новый маршрут подачи питьевой воды в проблемный Малгобекский район

«Самая сложная ситуация с перебоями подачи воды у нас в Малгобекском районе, это села Аки-Юрт, Южное, Пседах, Инарки, Сагопши. В Малгобекском районе практически нет водоемов, речек, озер, родников. Весь район «сидит» на одной трубе. Эту же воду, которая является питьевой, используют и фермеры. Сейчас разбор воды увеличился в три раза в районе», — отметил Лотыров.

По его словам, объемы потребления воды выросли в регионе из-за сильной жары, которая установилась в республике.

«По поручению Главы Ингушетии правительство региона разрабатывает другой маршрут подачи воды, чтобы вода шла с Кантышевского водозабора напрямую в Малгобек через село Аки-Юрт. Но нужно понимать, что сегодня или завтра новый маршрут не будет проложен, однако мы намерены решить этот вопрос как можно скорее», — подчеркнул Лотыров.