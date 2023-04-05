Властями Ингушетии выделено более 9 млн рублей для поддержания сетей на трех водозаборах

Как рассказал на встрече с руководителем субъекта министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев, из-за высокой изношенности водопроводных сетей часто возникают аварийные ситуации, которые становятся причиной ограничения подачи воды.

По его словам, в летний период с увеличением нагрузки на сети, аварии на водопроводных линиях увеличиваются, потери воды составляют 40-50%.

«На выделенные по вашему поручению денежные средства планируется закупка 15 насосов высокой мощности и комплектующих частей к ним. После установки этого оборудования добыча воды из скважин увеличится. Новые насосные агрегаты будут установлены на Кантышевском водозаборе, который обеспечивают водоснабжение Малгобека и Малгобекского района, на Альтиевском, откуда вода поступает в населенные пункты Назрановского района, и на городской насосной станции в Сунже», — уточнил министр.

Лолохоев добавил, что все работы по установке оборудования будут завершены до 20 апреля.

Глава региона отметил, что решение о выделении дополнительных средств связано с большим количеством жалоб людей на регулярные перебои в подаче воды.

«Их возмущения вполне обоснованы. Лично проследите за тем, чтобы все работы по установке нового оборудования были выполнены качественно и в срок. Проконтролируйте и муниципальные службы ЖКХ, чтобы они своевременно реагировали на жалобы людей и информировали вас о принятых мерах», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.