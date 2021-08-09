Властями Ингушетии закуплено более 300 тыс. учебников для общеобразовательных школ

По словам руководителя ведомства, это позволит дополнить новыми учебниками уже имеющийся библиотечный фонд.

«Накануне Минобрнауки провело акцию по ремонту учебников старого фонда. В итоге мы планируем добиться стопроцентного обеспечения учащихся школ республики учебниками», — цитирует Бокову пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что в этом году республика впервые закупает учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Книги распределят по школам до 28 августа 2021 года.

Напомним, что с 2016 года учебная литература регионом не закупалась, связано это было с просроченным долгом издательству «Просвещение» за приобретенные ранее учебники. Кредиторская задолженность Минобразования Ингушетии вместе с пеней составляла 145,2 млн рублей.

В ходе переговоров и дальнейшего заключения мирового соглашения штрафные санкции по долгу были отменены, а Минобрнауки региона обязалось ежемесячно выплачивать денежные средства в соответствии с установленными в договоре сроками.