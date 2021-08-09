Образование

Властями Ингушетии закуплено более 300 тыс. учебников для общеобразовательных школ

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Ингушетия закупила более 300 тыс. учебников для стопроцентного обеспечения школ республики. Об этом Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову сообщила министр образования и науки республики Асет Бокова.

По словам руководителя ведомства, это позволит дополнить новыми учебниками уже имеющийся библиотечный фонд.

«Накануне Минобрнауки провело акцию по ремонту учебников старого фонда. В итоге мы планируем добиться стопроцентного обеспечения учащихся школ республики учебниками», — цитирует Бокову пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что в этом году республика впервые закупает учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Книги распределят по школам до 28 августа 2021 года.

Напомним, что с 2016 года учебная литература регионом не закупалась, связано это было с просроченным долгом издательству «Просвещение» за приобретенные ранее учебники. Кредиторская задолженность Минобразования Ингушетии вместе с пеней составляла 145,2 млн рублей.

В ходе переговоров и дальнейшего заключения мирового соглашения штрафные санкции по долгу были отменены, а Минобрнауки региона обязалось ежемесячно выплачивать денежные средства в соответствии с установленными в договоре сроками.

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