Вмешательство полиции позволило предотвратить кровопролитие в ходе потасовки из-за земли в Ингушетии
Правоохранительные органы республики не допустили эскалацию конфликта между представителями двух фамилий, с применением оружия на почве земельного спора в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД региона.
«29 мая на улице Набережной в Альтиевском административном округе произошел конфликт с применением травматического оружия между представителями двух тейпов. Причиной инцидента стал длительный земельный спор», — сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что благодаря быстрой реакции сотрудников полиции и их грамотным действиям удалось не допустить эскалации конфликта и человеческих жертв.
Об инциденте доложено в республиканское правительство.
Полиция попросила граждан разрешать подобные ситуации до негативных последствий и появления оснований для вмешательства стражей правопорядка.