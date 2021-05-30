Инцидент

Вмешательство полиции позволило предотвратить кровопролитие в ходе потасовки из-за земли в Ингушетии

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Правоохранительные органы республики не допустили эскалацию конфликта между представителями двух фамилий, с применением оружия на почве земельного спора в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД региона.

«29 мая на улице Набережной в Альтиевском административном округе произошел конфликт с применением травматического оружия между представителями двух тейпов. Причиной инцидента стал длительный земельный спор», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что благодаря быстрой реакции сотрудников полиции и их грамотным действиям удалось не допустить эскалации конфликта и человеческих жертв.

Об инциденте доложено в республиканское правительство.

Полиция попросила граждан разрешать подобные ситуации до негативных последствий и появления оснований для вмешательства стражей правопорядка.

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