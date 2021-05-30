Вмешательство полиции позволило предотвратить кровопролитие в ходе потасовки из-за земли в Ингушетии

«29 мая на улице Набережной в Альтиевском административном округе произошел конфликт с применением травматического оружия между представителями двух тейпов. Причиной инцидента стал длительный земельный спор», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что благодаря быстрой реакции сотрудников полиции и их грамотным действиям удалось не допустить эскалации конфликта и человеческих жертв.

Об инциденте доложено в республиканское правительство.

Полиция попросила граждан разрешать подобные ситуации до негативных последствий и появления оснований для вмешательства стражей правопорядка.