Внедрение интерактивных инициатив для развития туризма поддержали в правительстве Ингушетии

Эти и другие предложения прозвучали на встрече первого заместителя главы правительства республики Олега Фурсова с представителями общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и председателем регионального комитета по туризму Бесланом Мизиевым.

Координатор организации в СКФО Николай Сасин подробно рассказал о разделах информационного портала, куда входит сервис «Конструктор путешествий», позволяющий сформировать программу путешествия с учетом пожеланий пользователя.

В «Маркетплейс», где будут размещены предложения от поставщиков, будут услуги бронирования и оплаты онлайн. Публикации будут ранжироваться по дате добавления и рейтингу поставщиков.

Другим блоком является «Клубная система», основанная на взаимодействии пользователей через мессенджеры — туристы могут спланировать совместные путешествия, делиться опытом и просто общаться.

Так, у региона будет свой цифровой паспорт на платформе, ориентированный на туриста и его предпочтения.

По словам исполнительного директора Ставропольского краевого отделения «Опоры России» Василия Григорьева, особое внимание будет уделено не только качеству, но и безопасности. Он отметил, что существует проблема с обнаружением и оперативным оповещением о чрезвычайной ситуации туристов, так как не везде работает мобильная связь. Есть альтернативные технологии, которые при минимальном энергопотреблении и затратах, позволяют сообщать о тех или иных ЧС.

Сасин подчеркнул, что в результате, внедрение системы скажется на росте туризма и занятости населения путем создания рабочих мест. Кроме этого, программа затронет горные поселения, где есть возможность для развития гостевых домов и глэмпингов.

Фурсов отметил, что Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддерживает развитие туристической отрасли и организацию досуга.

«У республики есть большой туристический потенциал, уникальные объекты культуры. Мы разработали порядка 20 новых маршрутов, связанных с мифами и легендами Ингушетии. Воздухоплавание, гастрономические фестивали также у нас пользуются популярностью. И, конечно, мы планируем развитие всесезонного туркомплекса «Арамхи», куда входит горнолыжная трасса. Есть точки роста, отличные от других субъектов, которые мы намерены развивать и поддерживать», — подчеркнул вице-премьер.

Мизиев в свою очередь поддержал инициативу ассоциации авторского, индивидуального и событийного туризма о проведении фестиваля, направленного на продвижение внутреннего и въездного туризма.