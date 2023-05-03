Внучка скульптора Руслана Мамилова посетила дом-музей своего деда в Джейрахе

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Внучка первого ингушского скульптора Руслана Мамилова, Лали Гашимова, посетила дом-музей своего деда, рассказали нашему изданию в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, филиалом которого является музей в горном Джейрахе.

Как рассказал наш собеседник, Лали живет в Казахстане, о существовании дома-музея своего деда по материнской линии она узнала на сайте ингушского музея ИЗО, и приехала в республику, чтобы ближе познакомиться с его творчеством и местом, где он провёл последние годы своей жизни.

В доме-музее гостей встретила экскурсовод Ашат Хабриева, которая рассказала много интересного о жизни и творчестве скульптора-монументалиста Руслана Мамилова. Лали была впечатлена, увидев, как много труда было вложено скульптором в каждое его творение. Она просмотрела множество эскизов и фотографий ранее неизвестных ей работ и не упустила возможности примерить дедову тюбетейку и сфотографироваться в ней.

В завершение своего визита Лали Гашимова поблагодарила Ашат Хабриеву за обзорную экскурсию, а руководство музея — за сохранение памяти о Руслане Израиловиче Мамилове. Также она сказала, что в следующий раз она приедет со своей мамой Тамарой Руслановной — дочерью известного скульптора.

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