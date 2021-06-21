Во дворце спорта «Магас» в столице Ингушетии состоялся турнир по баскетболу среди юниоров

Соревнования посетил заместитель министра спорта региона Магомед Мошхоев. Он рассказал обо всех спортивных мероприятиях, посвящённых Всероссийскому олимпийскому дню, планируемых в республике, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства.

Мошхоев подчеркнул, что все виды дисциплин, по которым проводятся соревнования под эгидой регионального Минспорта, входят в программу современных Олимпийских игр.