Баскетбол

Во дворце спорта «Магас» в столице Ингушетии состоялся турнир по баскетболу среди юниоров

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Во дворце спорта «Магас» в столице Ингушетии состоялся турнир по баскетболу среди юниоров, приуроченный к Всероссийскому олимпийскому дню.

Соревнования посетил заместитель министра спорта региона Магомед Мошхоев. Он рассказал обо всех спортивных мероприятиях, посвящённых Всероссийскому олимпийскому дню, планируемых в республике, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства.

Мошхоев подчеркнул, что все виды дисциплин, по которым проводятся соревнования под эгидой регионального Минспорта, входят в программу современных Олимпийских игр.

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