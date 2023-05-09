Во Владикавказе установили баннеры с портретами ингушей — участников ВОВ
В городе Владикавказе установили баннеры с портретами ингушей — участников Великой Отечественной войны, сообщается в Телеграм-канале министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.
Данная работа проведена при активном участии Ингушского национального культурного общества «Даймохк» в рамках акции «Посмотри на их лица», а также совместно с руководством министерств по делам национальностей Ингушетии и Северной Осетии.
«Инициатива размещения наших героев на баннерах Владикавказа принадлежит Главе Северной Осетии Сергею Меняйло, что, безусловно, способствует единению и укреплению межнациональных отношений между двумя республиками», — отмечается в релизе.
Ингушская общественная организация «Даймохк» выразила слова благодарности Сергею Меняйло и руководителю Миннаца республики Вахе Бекову за оказанное содействие.