Данная работа проведена при активном участии Ингушского национального культурного общества «Даймохк» в рамках акции «Посмотри на их лица», а также совместно с руководством министерств по делам национальностей Ингушетии и Северной Осетии.

«Инициатива размещения наших героев на баннерах Владикавказа принадлежит Главе Северной Осетии Сергею Меняйло, что, безусловно, способствует единению и укреплению межнациональных отношений между двумя республиками», — отмечается в релизе.

Ингушская общественная организация «Даймохк» выразила слова благодарности Сергею Меняйло и руководителю Миннаца республики Вахе Бекову за оказанное содействие.