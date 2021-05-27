Во всех библиотеках Ингушетии сегодня пройдут дни открытых дверей

В этот день посетителей ждут экскурсии по храмам книги, книжные выставки, знакомства с новинками книгоиздания, рассказы о работе библиотекарей, различные акции и мастер-классы.

Так, в центральной библиотеке Назрани пройдут экскурсии для школьников сельских поселений Долаково и Экажево, Карабулака и назрановских школ. Библиотекари подготовили выставку «Жизнь библиотеки в фотографиях», книжную лотерею «Дарим книгу с любовью» и другие мероприятия.

Также здесь состоится первое собрание литературного клуба «Литучка», где обсудят работу по популяризации языка и литературы, и запись третьего выпуска рубрики «Мастерская поэзии» с участием молодых писателей.