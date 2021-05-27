Во всех библиотеках Ингушетии сегодня пройдут дни открытых дверей
В Общероссийский день библиотек, который отмечается сегодня, 27 мая, во всех библиотеках Ингушетии пройдут дни открытых дверей, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В этот день посетителей ждут экскурсии по храмам книги, книжные выставки, знакомства с новинками книгоиздания, рассказы о работе библиотекарей, различные акции и мастер-классы.
Так, в центральной библиотеке Назрани пройдут экскурсии для школьников сельских поселений Долаково и Экажево, Карабулака и назрановских школ. Библиотекари подготовили выставку «Жизнь библиотеки в фотографиях», книжную лотерею «Дарим книгу с любовью» и другие мероприятия.
Также здесь состоится первое собрание литературного клуба «Литучка», где обсудят работу по популяризации языка и литературы, и запись третьего выпуска рубрики «Мастерская поэзии» с участием молодых писателей.