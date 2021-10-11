Во всех библиотеках Назрановского района Ингушетии провели день чтения

«Это праздник и для читателей — любителей чтения и для писателей — знатоков человеческих душ, и, конечно, для библиотекарей — знатоков книг всех времен и народов, готовых поделиться своими знаниями с читателями всех поколений», — отметили организаторы мероприятий.

По их словам, день чтения призван привлечь всеобщее внимание к пропаганде чтения и любви к книгам.