АПК

Во всех ГУПах Ингушетии посевные кампании завершены в соответствии с планом

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Во всех ГУПах Ингушетии посевные кампании завершены в соответствии с планом, об этом заявили в аграрном ведомстве республики.

Как сообщили директора хозяйств на очередном совещании в Минсельхозе региона, засеяны ячмень, кукуруза, свекла, многолетние травы. Кроме того, по их словам, проведены все виды весеннего опрыскивания растений, а также мероприятия, необходимые для борьбы с сорняками.

Как отметил глава сельскохозяйственного ведомства Ингушетии Магамед Гагиев, аграрии региона плодотворно начали этот год.

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