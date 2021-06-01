Во всех ГУПах Ингушетии посевные кампании завершены в соответствии с планом

Как сообщили директора хозяйств на очередном совещании в Минсельхозе региона, засеяны ячмень, кукуруза, свекла, многолетние травы. Кроме того, по их словам, проведены все виды весеннего опрыскивания растений, а также мероприятия, необходимые для борьбы с сорняками.

Как отметил глава сельскохозяйственного ведомства Ингушетии Магамед Гагиев, аграрии региона плодотворно начали этот год.