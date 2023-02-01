Во всех районах Ингушетии в 2023 году энергетики отремонтируют 37 км ЛЭП

Комплекс мероприятий будет реализован во всех четырех районах региона — Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском. Специалисты в том числе заменят более 11 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Применение СИП позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений и хищений электроэнергии. Кроме того, 477 аварийных опор заменят на новые, 1 385 поврежденных и устаревших изоляторов — на современные аналоги, сообщает пресс-служба компании.

В числе наиболее значимых проектов — ремонт воздушной линии 35 кВ «Слепцовская — Ассиновская». Энергообъект обеспечивает электроэнергией девять населенных пунктов региона — часть города Сунжи, сельские поселения Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи и Алкун. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение 20 тысяч человек и 45 социально значимых учреждений. Чтобы обеспечить устойчивое функционирование ЛЭП в сезон сложных погодных условий, специалисты заменят 20 дефектных опор, провод общей протяженностью 10 километров, 240 изоляторов.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи — расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной технологических нарушений на энергообъектах. Утвержденный план текущего года — 41 га.

Реализация комплекса технических мероприятий на энергообъектах позволит обеспечить надежное электроснабжение всей республики: нескольких сотен тысяч жителей, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.