Во Всероссийской олимпиаде по финграмотности приняло участие около 10 тысяч ингушских школьников

Отмечается, что при содействии Банка России, Минфина, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России олимпиада проводилась на образовательной платформе «Учи. ру» в течение марта текущего года.

«Многие школьники нашей республики уже умеют грамотно распоряжаться карманными деньгами, строить финансовые планы, защищаться от мошенников. Но всегда интересно еще раз проверить свои знания, узнать что-то новое. Ребята понимают, что скоро им самим предстоит зарабатывать деньги и правильно распоряжаться ими, ставить реальные финансовые цели и достигать их. Задания олимпиады как раз помогают получить эти навыки и эффективно выстраивать финансовую независимость», — цитирует управляющего региональным отделением Банка России Магомед-Бека Ужахова его пресс-служба.

Сообщается, что в 2023 году в онлайн-мероприятии приняли участие почти два миллиона российских школьников.