Выборы

Во второй день голосования все 137 избирательных участков в Ингушетии открылись вовремя

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Все 137 избирательных участков в республике во второй день голосования открылись вовремя в 8 часов утра, сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

«Все участки работают в штатном режиме, никаких эксцессов», — отметил он.

Напомним, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания по данным республиканского избиркома на 20 часов 17 сентября проголосовало 46 тыс. 388 человек или 19,88% от числа избирателей, имеющих право голоса.

Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб от участников выборной кампании не поступало.

Численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.

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