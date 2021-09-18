Во второй день голосования все 137 избирательных участков в Ингушетии открылись вовремя

«Все участки работают в штатном режиме, никаких эксцессов», — отметил он.

Напомним, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания по данным республиканского избиркома на 20 часов 17 сентября проголосовало 46 тыс. 388 человек или 19,88% от числа избирателей, имеющих право голоса.

Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб от участников выборной кампании не поступало.

Численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.