Водитель Lada Priora пострадал в ДТП после наезда на ограждение на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
На 583 километре ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии легковой автомобиль наехал на ограждение. Пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в среду, 11 октября, в пресс-службе регионального МЧС.
«На ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло ДТП. Водитель автомобиля марки ЛАДА «Приора» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждения барьерного типа», — рассказал собеседник.
По его словам, в результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в ИРКБ Назрани.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.