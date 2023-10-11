Водитель Lada Priora пострадал в ДТП после наезда на ограждение на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

«На ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло ДТП. Водитель автомобиля марки ЛАДА «Приора» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждения барьерного типа», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в ИРКБ Назрани.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.