Водитель столкнувшегося с поездом грузовика в Ингушетии грубо нарушил ПДД — РЖД
Грубое нарушение водителем КамАЗа правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Ингушетии во вторник, когда грузовик врезался в поезд с нефтепродуктами на станции «Плиево», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги — филиала РЖД.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
«В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов», — говорится в релизе.
Как ранее сообщалось, накануне днем в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии грузовой автомобиль марки КамАЗ врезался в поезд с нефтепродуктами.