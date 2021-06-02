ДТП

Водитель столкнувшегося с поездом грузовика в Ингушетии грубо нарушил ПДД — РЖД

0

Грубое нарушение водителем КамАЗа правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Ингушетии во вторник, когда грузовик врезался в поезд с нефтепродуктами на станции «Плиево», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги — филиала РЖД.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

«В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов», — говорится в релизе.

Как ранее сообщалось, накануне днем в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии грузовой автомобиль марки КамАЗ врезался в поезд с нефтепродуктами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» предложили новые меры поддержки семей с детьми
Участники флешмоба «Фото с флагом», приуроченного ко Дню Ингушетии, проявили креативность
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 10 сайтов по продаже поддельных паспортов
Коллектив ингушского РДНТ подарил праздник воспитанникам детского реабилитационного центра
В Миннаце Ингушетии рассказали о предстоящем в июле хадже
МЧС Ингушетии напомнило о необходимости и порядке регистрации туристских групп
В Национальной библиотеке Ингушетии отметили Международный день защиты детей
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
«Ростелеком» стал лидером российского рынка облаков в 2020
В ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии проходит сход граждан по поводу обстрела членов «Антилирики»
В Малгобекском районе Ингушетии продолжается строительство детского садика

Главное

Яндекс.Метрика

 