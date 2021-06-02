Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

«В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов», — говорится в релизе.

Как ранее сообщалось, накануне днем в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии грузовой автомобиль марки КамАЗ врезался в поезд с нефтепродуктами.