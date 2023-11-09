Водителей такси Ингушетии проверят на знание ПДД и истории республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минцифры региона, участники разыграют на федеральном этапе призовой фонд — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.

На республиканском этапе водители сдадут тест на знание ПДД, истории региона и покажут плавность вождения со стаканом воды на крыше. Лидеры разыграют призовой фонд — 30 тыс. рублей и поездку на финал.

Отмечается, что соревнования пройдут на площадке ЧПОУ «Центральная автомобильная школа» Республики Ингушетия по адресу: Насыр-Кортский административный округ г. Назрани, ул. Бакинская, д. 89. Как заявили организаторы, участие в состязаниях бесплатное. Подать заявку можно на официальном сайте https://clck. ru/36TiEp.

«На практике водители выполнят упражнения на автодроме с полным стаканом воды на крыше. Судейская комиссия будет измерять количество воды в стакане до и после финиша. На теории водители сдадут тест на знание ПДД, истории региона, расположения улиц, истории и закона о такси. Конкурс направлен на улучшение качества перевозок пассажиров и багажа легковым такси, повышение роли и популяризацию профессии, а также определение лучших водителей, признание их заслуг и распространение опыта», — рассказал организатор Кирилл Казанин.

Напомним, организаторы соревнований — Общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.