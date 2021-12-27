Водители двух автомашин не поделив дорогу в Ингушетии устроили драку с применением оружия
На ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии, в понедельник вечером произошла потасовка между жителями Ингушетии и Чечни, переросшая в перестрелку, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах.
«В инциденте участвовали жители Ингушетии и Чечни, которые двигались по ФАД «Кавказ». Словесная перепалка между водителями двух автомашин переросла в драку с применением травматического оружия», — сказал источник.
По его словам, в результате потасовки пострадавших нет, по предварительной информации конфликт произошёл на бытовой почве, один из водителей создал во время движения помеху другому.
«Всё участники потасовки задержаны и находятся в ОМВД по Назрановскому району», — добавил источник.