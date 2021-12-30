Закон

Водители-лихачи могут отправиться в тюрьму на три года

0

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для лихачей-рецидивистов, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что уголовное наказание вводится для дорожных рецидивистов — для тех, кто ранее неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения. Максимально предусмотренное новым законом наказание для лихачей составит 3 года лишения свободы.

Ответственность за агрессивное вождение отныне будет прописана в УК и УПК России. Под понятием «агрессивное» законом понимается вождение с превышением допустимой на участке скорости движения на 60 и более километров в час. А также выезд на встречную полосу движения или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия).

Лишение свободы — самое жесткое наказание. Также неоднократно пойманным за вышеуказанные правонарушения водителям может быть выписан штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей (или в размере заработной платы осужденного за 2-3 года).

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме его разработчики отмечали, что статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, говорится в материале «РГ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержан общественный активист Расул Зурабов
Магас — единственный центр субъекта России, где не нашлось ни одного советского названия улицы
Энергетики напомнили жителям Ингушетии основные правила безопасности в праздничные дни
Михаил Илезов ушел с поста первого заместителя главы правительства Ингушетии
Минземимущества Ингушетии пыталось в нарушение закона расторгнуть договора аренды с сельхозпредприятиями
Минздрав Ингушетии погасил долг за поставку лекарств перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры
Глава Ингушетии навестил мальчика с ограниченными возможностями и подарил ему коляску
Сотрудница Миннаца Ингушетии занесена в Книгу рекордов России за перевод песни «День Победы»
Депутат парламента Ингушетии и богослов удостоены медали Минобороны России за укрепление боевого содружества
Один человек умер, 75 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
Благодарность Президента России объявлена руководителю комитета по делам молодежи Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 