Водоснабжение

Водоснабжение за каналом в Назрани будет возобновлено в ближайшее время

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Водоснабжение за каналом в Назрани будет возобновлено, время подачи воды может немного затянуться из-за опустевших емкостей, об этом сообщили в мэрии города.

«Произошла утечка на накопительной цистерне вместимостью 5 тонн на 12-ом Назрановском участке. В связи с этим идет огромная утеря воды, что, естественно, приводит к тому, что в дома за каналом вода не поступает», — пояснили в администрации.

По поручению мэра Урусхана Евлоева было закуплено необходимое оборудование — обводная труба и необходимое количество задвижек, и передано водоканалу еще в выходные дни для устранения проблем на 12-ом участке.

Заместитель мэра Муса Харсиев выезжал на место, общался с работниками. На данном участке постоянно дежурят заместители главы города и докладывают о ситуации.

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