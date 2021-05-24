Водоснабжение за каналом в Назрани будет возобновлено в ближайшее время

«Произошла утечка на накопительной цистерне вместимостью 5 тонн на 12-ом Назрановском участке. В связи с этим идет огромная утеря воды, что, естественно, приводит к тому, что в дома за каналом вода не поступает», — пояснили в администрации.

По поручению мэра Урусхана Евлоева было закуплено необходимое оборудование — обводная труба и необходимое количество задвижек, и передано водоканалу еще в выходные дни для устранения проблем на 12-ом участке.

Заместитель мэра Муса Харсиев выезжал на место, общался с работниками. На данном участке постоянно дежурят заместители главы города и докладывают о ситуации.