Военкомат Ингушетии проводит отбор граждан в мобилизационный резерв с зарплатой до 150 тыс. рублей

«Резерв будет развернут в каждом субъекте России, это граждане, которые сейчас находятся в запасе, которые будут привлекаться на военные сборы 3 дня в месяц и один месяц в году. Нахождение в резерве будет на платной основе, гражданину будет выплачиваться средний заработок по месту работы и денежное довольствие от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно и от 60 до 150 тыс. рублей в год в зависимости от должности», — рассказал Моисеенко.

По его словам, в резерв может вступить и гражданин, не проходивший военную службу по призыву, и это станет альтернативой воинской службе в рядах РА.

«Плюс ко всему, это дополнительный заработок. Каждый сможет работать в другом месте, заниматься своими делами, но всего три дня в месяц посещая воинский резерв гражданин будет получать дополнительную оплату, будет идти стаж госслужбы, медстраховка, а также будут льготы при поступлении в высшее учебное заведение», — отметил Моисеенко.

Отметим, что в резерв могут поступить граждане в возрасте до 45 лет годные по состоянию здоровья к военной службе.

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием, медицинским обеспечением.