Военно-учетные столы администраций сел Малгобекского района Ингушетии рассказали о своей работе
В администрации Малгобекского муниципального района рассмотрели вопрос организации работы с призывниками в Вооруженные силы России.
В мероприятии приняли участие заместитель главы района Исраил Мержоев, военный комиссар Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев, главы сельских поселений и работники военно-учетных столов (ВУС) администраций сёл.
Во главу угла были поставлены вопросы усиления информирования призывников о прибытии на призывную комиссию, организации вручения повесток призывникам и др.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ходе заседания были отмечены положительные результаты и недостатки в работе.