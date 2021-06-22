Призыв

Военно-учетные столы администраций сел Малгобекского района Ингушетии рассказали о своей работе

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В администрации Малгобекского муниципального района рассмотрели вопрос организации работы с призывниками в Вооруженные силы России.

В мероприятии приняли участие заместитель главы района Исраил Мержоев, военный комиссар Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев, главы сельских поселений и работники военно-учетных столов (ВУС) администраций сёл.

Во главу угла были поставлены вопросы усиления информирования призывников о прибытии на призывную комиссию, организации вручения повесток призывникам и др.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ходе заседания были отмечены положительные результаты и недостатки в работе.

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