Военнослужащие из Ингушетии предотвратили трагедию на пожаре в Нижегородской области

«Наши ребята Алихан Тумгоев и Зелимхан Яндиев, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, сегодня спасли человеку жизнь», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он рассказал, что рядом с военной частью загорелся жилой дом, увидев, что в нем остались люди, военнослужащие побежали прямо в пылающее здание. Рискуя своей жизнью, они спасли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть охваченный огнем дом.

Представитель постпредства поблагодарил ребят за отвагу, а их родителей — за достойное воспитание сыновей.