Резонанс

Военнослужащие из Ингушетии предотвратили трагедию на пожаре в Нижегородской области

0

Двое уроженцев республики спасли пожилую женщину из горящего дома в Мулино, сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона при Президенте России в Москве.

«Наши ребята Алихан Тумгоев и Зелимхан Яндиев, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, сегодня спасли человеку жизнь», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он рассказал, что рядом с военной частью загорелся жилой дом, увидев, что в нем остались люди, военнослужащие побежали прямо в пылающее здание. Рискуя своей жизнью, они спасли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть охваченный огнем дом.

Представитель постпредства поблагодарил ребят за отвагу, а их родителей — за достойное воспитание сыновей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жители сел Долаково и Кантышево Ингушетии показывают на праймериз «Единой России» большую активность
Наплыв избирателей наблюдается на счетных участках в Сунже и Сунженском районе Ингушетии
Михаил Илезов: «Предварительное голосование — это хорошая возможность услышать жителей региона»
Вмешательство полиции позволило предотвратить кровопролитие в ходе потасовки из-за земли в Ингушетии
В городе Карабулаке Ингушетии предвыборное голосование партии «Единая Россия» проходит без нарушений
Вице-премьер Ингушетии: социальная политика в приоритете властей республики
Мэр Малгобека отмечает высокую явку избирателей на предварительном голосовании «Единой России»
В Малгобекском районе Ингушетии отмечается хорошая явка избирателей голосования партии «Единая Россия»
Около тысячи человек приняли участие в открытии летнего туристического сезона в горной Ингушетии
Депутат горсовета столицы Ингушетии поблагодарила участников избирательного процесса «Единой России» за активность
Ингушетия получила более 66 млн руб. субсидии на поддержку театров

Главное

Яндекс.Метрика

 