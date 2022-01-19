Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Сунженском районе Ингушетии

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Военнослужащие управления национальной гвардии по Ингушетии уничтожили три снаряда на территории Сунженского района республики, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Три снаряда, гранатомет и боеприпасы к стрелковому оружию со следами сильной коррозии были обнаружены в ходе проверки местности. По оценке специалистов, предметы находились в земле длительное время и представляли опасность», — говорится в сообщении.

Обнаруженное уничтожено на месте путем подрыва, добавили в пресс-службе.

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