Военнослужащие Росгвардии уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Сунженском районе Ингушетии
Военнослужащие управления национальной гвардии по Ингушетии уничтожили три снаряда на территории Сунженского района республики, сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Три снаряда, гранатомет и боеприпасы к стрелковому оружию со следами сильной коррозии были обнаружены в ходе проверки местности. По оценке специалистов, предметы находились в земле длительное время и представляли опасность», — говорится в сообщении.
Обнаруженное уничтожено на месте путем подрыва, добавили в пресс-службе.