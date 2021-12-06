Здравоохранение

Военнослужащие ЮВО в ноябре поставили в медучреждения регионов ЮФО и СКФО 215 тонн кислорода

1

В ноябре этого года военнослужащие Южного военного округа передали медучреждениям регионов СКФО и ЮФО более 215 тонн жидкого кислорода, в дальнейшем поставки будут наращиваться.

«Обеспечение кислородом медицинских учреждений 12 субъектов Российской Федерации осуществляется с наращиванием. За прошедший месяц передано более 215 тонн кислорода, в декабре планируем выдать еще более 220 тонн», — цитирует командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова tvzvezda. ru.

За минувшие сутки с аэродромов военнослужащими было передано более 12 тонн медицинского кислорода. Передачу очередной партии выполнили в больницы Ростовской области, Ингушетии, Чечни и Калмыкии, а также в лечебные учреждения Крыма.

Ранее, больше всего медицинского кислорода было передано в лечебные учреждения Крыма, Астраханской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Они предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов кислородом.

Комментарии 1

Алисхан 6 декабря, 2021 - 09:30
Интересно,входной контроль есть кислорода? Или что прислали ,то и даём больным?сколько процентов кислорода в балоне? Или так: давление в балоне нормальное,значит кислород?

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Сунженского района Ингушетии обсудил вопросы реализации национальной политики с казачьим атаманом республики
Россельхозцентр по Ингушетии испытывает в полевых условиях 6 сортов пшеницы
Глава Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев познакомил бизнесменов с туристическим потенциалом Ингушетии
Представителей Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Языковая политика в Российской Федерации»
Ингушские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани
Прокурор Ингушетии 7 декабря текущего года проведёт приём представителей коллектива Ингушской республиканской больницы
Все объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии прошли контроль качества
Ингушские пожарные спасли условно пострадавших студентов и потушили пожар
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Магия ингушских гор»
В 2022 году семь педагогов Ингушетии станут участниками программы «Земский учитель»
Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

Главное

Яндекс.Метрика

 