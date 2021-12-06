Военнослужащие ЮВО в ноябре поставили в медучреждения регионов ЮФО и СКФО 215 тонн кислорода

«Обеспечение кислородом медицинских учреждений 12 субъектов Российской Федерации осуществляется с наращиванием. За прошедший месяц передано более 215 тонн кислорода, в декабре планируем выдать еще более 220 тонн», — цитирует командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова tvzvezda. ru.

За минувшие сутки с аэродромов военнослужащими было передано более 12 тонн медицинского кислорода. Передачу очередной партии выполнили в больницы Ростовской области, Ингушетии, Чечни и Калмыкии, а также в лечебные учреждения Крыма.

Ранее, больше всего медицинского кислорода было передано в лечебные учреждения Крыма, Астраханской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Они предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов кислородом.