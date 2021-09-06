Военные начнут получать анонсированные Путиным на XX съезде «Единой России» выплаты в размере 15 тыс. рублей

«Размер для всех одинаковый — это 15 тысяч рублей, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу Президента, о которой он сказал на Съезде партия «Единая Россия», — сказал Мишустин.

По его словам, министр финансов Антон Силуанов доложил, что Минфином доведены все необходимые лимиты.

«Одинаковая выплата — это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше», — цитирует первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева пресс-служба партии.

Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов 31 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» 22 августа, где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.

На съезде партии 24 августа Президент России поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей в 2022-2023 годах.