Военный комиссар Ингушетии рассказал будущим выпускникам школы о высших военно-учебных заведениях

На мероприятии отмечалось, что каждый военный вуз отличается от гражданских образовательных учреждений спецификой режима обучения и особой системой поступления, с которыми следует ознакомиться заблаговременно.

«В настоящее время в регион пришла разнарядка на поступление в военные учебные заведения страны. В России 195 высших военных вузов и 22 ссуза. Родителям следует обращаться насчёт поступления в них в военные комиссариаты по месту жительства», — подчеркнул военный комиссар республики Тимур Местоев.

Напомним, за годы прохождения обучения в военном учебном учреждении можно получить высокий уровень знаний в различных общеобразовательных и профессиональных дисциплинах, кроме того, у курсантов формируются личностные черты характера, такие как дисциплинированность и ответственность.