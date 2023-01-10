Военный комиссар Ингушетии рассказал будущим выпускникам школы о высших военно-учебных заведениях

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Представители Военного комиссариата Ингушетии рассказали будущим выпускникам шестой школы Назрани о высших военно-учебных заведениях, где выпускают квалифицированных специалистов для государственной службы в различных родах войск и других
военных ведомствах.

На мероприятии отмечалось, что каждый военный вуз отличается от гражданских образовательных учреждений спецификой режима обучения и особой системой поступления, с которыми следует ознакомиться заблаговременно.

«В настоящее время в регион пришла разнарядка на поступление в военные учебные заведения страны. В России 195 высших военных вузов и 22 ссуза. Родителям следует обращаться насчёт поступления в них в военные комиссариаты по месту жительства», — подчеркнул военный комиссар республики Тимур Местоев.

Напомним, за годы прохождения обучения в военном учебном учреждении можно получить высокий уровень знаний в различных общеобразовательных и профессиональных дисциплинах, кроме того, у курсантов формируются личностные черты характера, такие как дисциплинированность и ответственность.

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