Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев издал приказ об объявлении частичной мобилизации
Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев издал приказ об объявлении (частичной) мобилизации на основании указа Президента России от 21 сентября 2022 года.
В соответствии с приказом всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории республики, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, надо явиться в сроки и пункты, указанные в вышеперечисленных документах.
Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории республики, следует немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при возможности — военный комиссариат по месту состояния на воинском учёте. При явке по мобилизации граждане обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.
Отмечается, что руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимо освободить граждан, призываемых в соответствии с приказом военного комиссара республики, от работы и службы, произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.