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Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев издал приказ об объявлении частичной мобилизации

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Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев издал приказ об объявлении (частичной) мобилизации на основании указа Президента России от 21 сентября 2022 года.

В соответствии с приказом всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории республики, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, надо явиться в сроки и пункты, указанные в вышеперечисленных документах.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории республики, следует немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при возможности — военный комиссариат по месту состояния на воинском учёте. При явке по мобилизации граждане обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

Отмечается, что руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимо освободить граждан, призываемых в соответствии с приказом военного комиссара республики, от работы и службы, произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

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