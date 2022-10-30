Память

Волна политического террора XX века переломала судьбы миллионов советских граждан — Калиматов

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День памяти жертв политических репрессий напоминает об эпохе тоталитарного режима, о безвинно пострадавших от несправедливости, ложных обвинений и идеологических войн, отметил в своем обращении Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, для многих этот день связан с историей их семьи, родственников, которые подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

«Волна политического террора двадцатого столетия переломала судьбы миллионов советских граждан разных национальностей. Целые народы подверглись репрессиям, в том числе и народ Ингушетии, которые прошли через ссылки, спецпоселения, лагеря для политических заключенных. Многие из них, несмотря на все испытания, сумели сохранить силу духа и веру в справедливость», — говорится в обращении.

По мнению Калиматова, горькое прошлое своей страны необходимо помнить, чтобы извлекать из него правильные уроки, научиться ценить человеческую жизнь и уважать права и свободы человека. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни, а тоталитарный режим, разрушивший судьбы людей, никогда не будет оправдан.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы в нашей стране не повторялись подобные трагедии. Светлая память людям, чьи жизни оборвались в то неспокойное время. Мира, добра, здоровья, благополучия всем, кто пострадал безвинно. Искренне желаю всем жителям Республики Ингушетия и России здоровья, семейного благополучия, мира и спокойствия», — подчеркнул руководитель субъекта.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.

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