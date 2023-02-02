Женская борьба

Вольница Анжелла Тумгоева завоевала путевку на чемпионат России по женской борьбе

0

Вольница из Ингушетии Анжелла Тумгоева стала чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по женской борьбе в весовой категории до 72 кг, сообщил нашей газете представитель Федерации спортивной борьбы Дагестана.

По информации собеседника нашего издания, по итогам состязаний спортсменка получила право выступить на чемпионате России, который стартует в конце июня в Наро-Фоминске.

Отметим, что чемпионат СКФО по женской борьбе проходил в дагестанском Избербаше с 30 января по 1 февраля. В нем приняли участие спортсменки из разных регионов округа. Анжелла Тумгоева выступала в составе сборной команды Республики Дагестан, где она живет и тренируется на протяжении многих лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В административном округе Назрани Ингушетии заменили ветхий газопровод
В Назрани Ингушетии вандалы испортили фонари, скамейки и элементы ограды
Махмуд-Али Калиматов: в Сталинградской битве участвовало более ста ингушей
Единороссы Ингушетии провели прием граждан в Назрановском районе
На благоустройство общественных территорий в 2022 году в Ингушетии потратили свыше 136 млн рублей
В Карабулаке Ингушетии вандалы испортили общественное имущество на мини-спортплощадке
Жителя Ингушетии уличили в незаконном получении более 1,3 млн руб. за умершего отца
В Комтуризма Ингушетии провели аттестацию гидов-экскурсоводов из регионов СКФО
За хранение самодельного пистолета житель Ингушетии отработает один год
В Ингушетии приступили ко второму этапу строительства очистных сооружений на 3,6 млрд рублей
В городе Карабулаке Ингушетии проводится проверка газового оборудования

Главное

Яндекс.Метрика

 