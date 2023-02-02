Вольница Анжелла Тумгоева завоевала путевку на чемпионат России по женской борьбе

По информации собеседника нашего издания, по итогам состязаний спортсменка получила право выступить на чемпионате России, который стартует в конце июня в Наро-Фоминске.

Отметим, что чемпионат СКФО по женской борьбе проходил в дагестанском Избербаше с 30 января по 1 февраля. В нем приняли участие спортсменки из разных регионов округа. Анжелла Тумгоева выступала в составе сборной команды Республики Дагестан, где она живет и тренируется на протяжении многих лет.