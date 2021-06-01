Вольники из Ингушетии стали победителями и призерами «Моздокского ковра»
Четверо ингушских борцов, представляющих спортивный клуб «Чингиз», стали медалистами турнира «Моздокский ковер», сообщили нашей газете в пресс-службе клуба. «На открытом межрегиональном турнире «Моздокский ковер» по вольной борьбе юные борцы из спортивного клуба «Чингиз» завоевали 4 награды», — сказал собеседник нашего издания.
По его информации, победителем соревнований стал Амир Тачиев. Мансур Осмиев и Магомед-Басир Алиев удостоились «серебра», а Адаму Гаракоеву досталась «бронза».
Представитель клуба уточнил, что Мансур Осмиев также стал номинантом в категории «За волю к победе» и получил персональный кубок.
Тренируются юные спортсмены под руководством Шамиля Гаракоева на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Долаково.
Отметим, что межрегиональный турнир «Моздокский ковер» проходил в Северной Осетии накануне. Для участия в состязаниях в республику съехались более 200 юных спортсменов из регионов СКФО, а также Крыма и Южной Осетии. По итогам состязаний, сборной Ингушетии в командном зачете удалось занять почетное второе место.