Волонтеров Ингушетии приглашают к участию в экспедиции РГО «Тайны янтарного края»

Работы пройдут летом 2023 года в Калининградской области. Цель проекта — поиск и обследование объектов военной истории и фортификации.

Участники экспедиции «Тайны янтарного края» в 2022 году приступили к системному исследованию старинной крепости города Балтийска вместе со специалистами Центра современной истории и Русского географического общества. Цитадель хранит множество артефактов различных эпох и является интереснейшим объектом для изучения.

Добровольцам предстоит искать интересные объекты, идентифицировать и исследовать их, заниматься консервацией и перевозкой будущих музейных экспонатов. Участники экспедиции также будут разрабатывать новый туристический маршрут, готовить материалы для выставок Русского географического общества и создания на территории крепости экспедиционно-туристского центра РГО.

Заявки на участие в экспедиции принимаются до 13 февраля 2023 года включительно. Подробности — на сайте Молодёжного клуба РГО