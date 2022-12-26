Волонтеров Ингушетии приглашают к участию в экспедиции РГО «Тайны янтарного края»

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Русское географическое общество приглашает добровольцев из Ингушетии принять участие во втором полевом сезоне долгосрочной комплексной экспедиции «Тайны янтарного края».

Работы пройдут летом 2023 года в Калининградской области. Цель проекта — поиск и обследование объектов военной истории и фортификации.

Участники экспедиции «Тайны янтарного края» в 2022 году приступили к системному исследованию старинной крепости города Балтийска вместе со специалистами Центра современной истории и Русского географического общества. Цитадель хранит множество артефактов различных эпох и является интереснейшим объектом для изучения.

Добровольцам предстоит искать интересные объекты, идентифицировать и исследовать их, заниматься консервацией и перевозкой будущих музейных экспонатов. Участники экспедиции также будут разрабатывать новый туристический маршрут, готовить материалы для выставок Русского географического общества и создания на территории крепости экспедиционно-туристского центра РГО.

Заявки на участие в экспедиции принимаются до 13 февраля 2023 года включительно. Подробности — на сайте Молодёжного клуба РГО

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